Liga Europa: Sporting Braga dá a volta e vence Konyaspor

Foi um jogo onde aconteceu de tudo. Lesões, expulsões, lances polémicos e golos, quatro no total. O Sporting Braga entrava em campo sabendo que só um triunfo sobre o Konyaspor permitia acalentar esperanças, de lutar pela qualificação. A partida começou com um ritmo lento e sem que as duas equipas criassem perigo, para as balizas adversárias.

Os minhotos tinham mais posse de bola e controlavam o encontro, mas foram surpreendidos à meia hora quando Rangelov, ganhou a disputa no corpo-a-corpo com Rosic na área e depois rematou para o fundo das redes. O Braga ficou a pedir falta sobre o central, mas o juiz nada assinalou. Porém a resposta da formação portuguesa demorou apenas quatro minutos, na sequência de um pontapé de canto, Velazquez saltou mais alto que tudo e todos e de cabeça fez o empate.

As coisas complicaram-se depois para os comandados de José Peseiro, quando o capitão Mauro foi expulso por acumulação de amarelos. A seguir mais polémica na área minhota, agora com Rangelov a pedir grande penalidade por derrube do guardião Matheus. Já em tempo de descontos e quando todos já pensavam em ir com a igualdade para os balneários, Wilson Eduardo de livre directo deixou o guarda-redes Serkan «pregado» ao relvado e completou a reviravolta no marcador.

Se a primeira parte terminou mal para os turcos, o segundo tempo começou ainda pior com a expulsão por duplo amarelo de Skubic. Com dez jogadores de cada lado, o Braga deu a iniciativa de jogo aos visitantes, sem que estes levassem com perigo a bola até perto da baliza de Matheus. Os minhotos apostavam no contra-ataque e no erro adversário, e foi já perto do fim que Pedro Santos viu Serkan negar o terceiro.

Ao minuto 89' foi a vez de Milosevic falhar de forma clamorosa o 2-2, quando sozinho na área rematou por cima da barra. Já em tempo de compensação e num canto a favor do Konyaspor, com o guarda-redes turco na área, a bola foi aliviada pela defesa bracarense e chegou a Ricardo Horta, que correu meio campo e mesmo agarrado por um jogador turco conseguiu atirar para o fundo da baliza e assim fazer o 3-1 final.

Com esta vitória o Sporting Braga ocupa o segundo lugar do grupo H com cinco pontos, mais um que o Gent, que esta noite foi derrotada em casa por 3-5 contra o Shakthar Donetsk de Paulo Fonseca, que com doze pontos garante desde já o apuramento para a próxima fase. A equipa belga vai receber a formação portuguesa na próxima jornada, num encontro que pode ser decisivo na luta pela segunda posição.