Cristiano renova com o Real até 2021: "Não será o meu último contrato, quero jogar até aos 41"

Em Madrid desde 2009, Cristiano Ronaldo tem vindo a somar glórias, recordes e muitos, muitos títulos colectivos e individuais. Na manhã desta segunda-feira, a capital espanhola testemunhou o prolongamento do contrato do craque luso com o emblema blanco até Junho de 2021. O astro merengue terá nessa data 37 anos, mas a ambição de furar as redes contrárias terá, segundo CR7, prazo de validade até aos 41 anos.

O melhor jogador do mundo não escondeu a admiração que tem ao representar o Real, deixando uma mensagem forte e ambiciosa aos madrilistas."Este é um dia especial para mim, um dia muito importante. Este é o clube que está no meu coração, é um momento único. Quero continuar a fazer História no melhor clube do mundo, espero ficar muitos anos aqui."