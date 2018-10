Vitória SC: Marega fora dos relvados 3 jogos devido a castigo

Decorria a primeira parte do duelo Vitória x Nacional, relativo à jornada 10 do campeonato, quando Marega agrediu o insular Sequeira, acabando por ser castigado com o cartão vermelho. O jogador deixou os vimaranenses reduzidos a 10 unidades e foi já nesta terça-feira que ficou a conhecer o seu castigo.

O dianteiro não poderá competir nos próximos 3 encontros, ficando o Vitória carente do seu melhor jogador. Recorde-se que o atleta cedido pelo Porto ao Vitória está no topo dos melhores artilheiros da Liga com 10 tentos, tratando-se neste sentido de uma ausência de peso para os 3 futuros compromissos da equipa da cidade berço.