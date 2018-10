Sporting Braga e Vitória Guimarães: candidatos ou outsiders

Sporting Braga e Vitória Guimarães repartem o quarto lugar da tabela classificativa, com 20 pontos. Os dois maiores emblemas do Minho, estão apenas um ponto abaixo de Sporting e FC Porto e a seis do líder Benfica. Com dez jornadas já disputadas e uma proximidade tão grande, será possível que os dois clubes tenham aspirações a lutar pelo título, ou será que vão focar-se na qualificação para os lugares europeus, enquanto correm por fora e esperam para ver os que fazem os «três grandes».

Pela quantidade e qualidade dos planteis, a lógica será que bracarenses e vimaranenses se foquem em conseguir um lugar entre os cinco primeiros, de modo a garantirem a qualificação no mínimo para a Liga Europa. Porém uma época menos conseguida de um dos «grandes» poderá abilitá-los a tentar um acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Mas se essa tarefa por si só já é complicada, apesar de não ser impossível como se viu há bem pouco tempo com o Paços Ferreira, uma luta pelo primeiro lugar seria uma missão e conquista de proporções hercúleas. Ter Benfica, Sporting e FC Porto a vacilarem por completo é algo que somente aconteceu por duas vezes, em toda a história do campeonato português e quem aproveitou foi o Belenenses e Boavista.

É certo que o Sporting Braga já esteve muito perto em 2011\2012, mas acabou por claudicar na reta final para os encarnados, tendo no entanto conseguido uma pequena «vingança», eliminando as águias nas meias-finais da Liga Europa. Quanto ao Vitória Guimarães já conseguiu ficar na terceira posição por quatro vezes, a última das quais na temporada de 2007\2008.

No entanto estes dois emblemas terão de ser levados muito em conta, no que à Taça de Portugal e Taça da Liga dizem respeito. Os bracarenses de resto são os detentores da «prova rainha», tendo mesmo chegado à final nas duas últimas temporadas. Ao passo que os vimaranenses conquistaram a prova na época 2012\2013.