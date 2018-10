Inglaterra x Escócia: O derbi britânico está de volta

O grande dérbi britânico, a mais antiga rivalidade entre seleções, tem outro capítulo nesta sexta-feira. O País de Gales pode ser uma grande formação e a Irlanda do Norte ter conseguido a qualificação para o último Europeu, mas “os grandes inimigos” serão sempre a Inglaterra e Escócia.

Neste momento, em 115 partidas, os ingleses venceram 49, os escoceses 42, e empataram 24 vezes. Ou seja, houve sempre equilíbrio, embora a seleção inglesa seja historicamente mais forte. Nos últimos jogos para competições oficiais, no “Play-off” de qualificação para o Euro 2000, a Inglaterra venceu a primeira partida, na Escócia, por 2-0, com tentos de Paul Scholes, tendo na partida de volta os escoceses vencido por 1-0 com golo de Don Hutchison. Entretanto, em 2013 e 2014, houve jogos particulares em que a Inglaterra venceu os dois.

Realce para o primeiro jogo entre as duas seleções, que foi em 1872, e foi o primeiro jogo entre seleções da História do futebol. A partida aconteceu no dia 30 de Novembro de 1872, na Escócia, e acabou 0-0. Atualmente, no grupo F os ingleses têm sete pontos e estão em primeiro, enquanto que a Escócia tem quatro e se encontra no quarto lugar, ambos com 3 partidas realizadas.

Para esta partida o Estádio de Wembley vai receber duas formações em momentos de forma diferente: a Inglaterra com duas vitórias perante Malta e Eslováquia e empate a zero na Eslovénia, e a Escócia com vitória perante Malta, empate em casa com a Lituânia e derrota no reduto da Eslováquia por 3-0.

Neste dérbi, ambas as equipas têm grandes jogadores, mais a Inglaterra que a Escócia, com realce para Theo Walcott, Raheem Sterling e Wayne Rooney pelos ingleses, e Steven Fletcher e Darren Fletcher pelos escoceses.