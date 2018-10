Mundial 2018: samba brasileiro dá 3 passos à frente e esmaga Argentina

O Estádio Mineirão ficará para sempre associado ao duelo esmagador em que a Alemanha cilindrou o Brasil por 1-7, mas na passada madrugada o fantasma de 2014 parece ter desaparecido. O Brasil recebeu a Argentina e o domínio dos canarinhos foi avassalador desde o apito inicial. Os brasileiros inauguraram o marcador ao minuto 25, valendo o pontapé colocadíssimo de Philippe Coutinho para deixar as bancadas em delírio.

A Argentina de Messi tentou inverter a supremacia brasileira, mas foi um outro craque do Barcelona a fazer estragos no marcador. Perto do intervalo, Neymar furou as redes argentinas e a vitória parecia já não fugir à equipa da casa. Na segunda parte a tendência de jogo manteve-se e foi o Brasil a sambar até ao 3-0 final, quando faltavam ainda disputar 30 minutos do encontro. O tento foi da autoria de Paulinho e o Brasil lidera assim o grupo de apuramento para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina ocupa o sexto posto com 16 pontos, a 8 do líder rival.