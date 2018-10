FC Porto: Quem quer Herrera?

As exibições do capitão do FC Porto nas últimas semanas não têm sido as mais brilhantes, o que tem levado os adeptos do clube ao desespero, tendo até saído sob um couro de vaias aquando da sua substituição frente ao Club Brugge, em encontro para a Liga dos Campeões. O erro infantil no Clássico foi a gota de água.

Estas exibições menos conseguidas fizeram com que perdesse a titularidade, sendo agora até considerado um jogador dispensável. Segundo o 'calciomercato.com', portal especializado no mercado, o FC Porto terá colocado o jogador na lista de transferências e até propôs Herrera à Juventus por um valor bem inferior àquele que o clube da Invicta pedia no Verão. Nessa altura, a SAD Portista mostrou-se irredutível e não deixou sair o jogador por menos de 35 milhões de euros, mas agora, segundo o portal italiano, o FC Porto já aceita negociar o médio por 20 milhões de euros.

Apesar da baixa significativa de preço, a Juventus tem agora outros alvos prioritários, tais como Axel Witsel ou até mesmo Otávio, o que faz com que o mexicano tenha passado para segundo plano.

Não se adivinha um futuro muito risonho nem longo para Hector Herrera na Invicta, mas este, em declarações ao Record, garantiu: “Estarei no FC Porto enquanto me quiserem e darei o meu máximo até ao fim.”