Oficial: Luís Castro é o novo técnico do Rio Ave

O ex-treinador da equipa B do FC Porto, Luís Castro, irá orientar o Rio Ave. O português irá ocupar o lugar de Capucho, vendo assim o seu esforço ser reconhecido depois de ter construído uma equipa muito competitiva na formação secundária dos dragões. Reconhecido por organizar bem um colectivo, Castro chega ao Rio Ave para tentar devolver confiança e novas ideias a um plantel forte e talentoso.

Os maus resultados da equipa levaram o Presidente do Rio Ave a demitir Capucho optando estrategicamente por divulgar o novo técnico este sábado, num contexto de paragem da Liga NOS por compromissos da selecção. A apresentação do treinador está marcada para segunda-feira às 15h, faltando ainda oficializar a duração do contrato.