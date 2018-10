Taça de Portugal: Antevisão da 4ª eliminatória

Esta quarta eliminatória da Taça de Portugal teve início no passado domingo dia 13, com a partida antecipada entre o Varzim e o Sporting Covilhã, com vitória para os «leões da serra», por 0-1. Agora esta esta quinta-feira é a vez dos «leões de Alvalade», entrarem em campo para receber o modesto Praiense dos Açores. Um jogo onde o Sporting é claramente favorito e onde Jorge Jesus certamente irá aproveitar, para dar minutos a alguns jogadores menos utilizados fazendo poupanças a pensar no encontro da próxima terça-feira, para a Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

Na sexta-feira é a vez do FC Porto entrar em campo numa deslocação até ao reduto do Desportivo Chaves, naquele que à partida será o encontro mais complicado para um dos «três grandes». Os flaviensenses querem fazer história, perante os azuis e brancos que deixaram fugir o troféu na última época para o Sporting Braga. No sábado jogam-se mais quatro partidas, com destaque para a recepção do Benfica ao Paços Ferreira. Os encarnados não se podem dar ao luxo de fazer muitas poupanças, a pensar no jogo com o Besiktas, já que pela frente vão ter uma equipa de Primeira Liga e que certamente tentará criar dificuldades.

Ainda no sábado a Sanjoanense defronta o Gil Vicente, enquanto o Estoril recebe na Amoreira o Cova da Piedade da Segunda Liga. Num outro duelo entre equipas de primeira e segunda Liga, o Feirense joga em casa diante da Académica. Para domingo estão marcados a grande maioria dos desafios, com destaque para o vencedor da prova Sporting Braga a defrontar o Santa Clara. Realce ainda para o único confronto entre conjuntos da Primeira Liga, que coloca frente-a-frente o Boavista e Vitória Guimarães.