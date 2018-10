FC Porto: Dalot- O  Desejado

Diogo Dalot, de 17 anos, é um jovem talento que está a prometer muito nos escalões jovens do FC Porto, daí estar a despertar a cobiça de muitos tubarões europeus. A qualidade do lateral-direito português tem encantado principalmente clubes italianos, segundo o portal italiano ‘Calcio Mercato’, Inter e Milan estão a seguir muito atentamente este jovem jogador.

Numa altura em que tem andado a saltar entre os juniores e a equipa B, espera-se que brevemente assente de vez na equipa secundária dos dragões. Dalot está habituado a saltar etapas, a sua qualidade permite-lhe isso, uma prova disso é este Verão ter sido campeão europeu de sub-17 e ainda ter pegado de estaca no Europeu de sub-19 onde a equipa das quinas caiu nas meias-finais.

Os italianos estão completamente rendidos a Diogo Dalot: “Tem dribles devastadores, é muito bom no um contra um e tem muita facilidade para fazer grandes cruzamentos e para finalizar, tem provocado muito espanto", destaca o portal transalpino. Mas claro, como em todos os jogadores, também lhe são reconhecidos alguns pontos em que tem que trabalhar, e o site italiano afirma que “como todos os jovens, tem de melhorar a concentração durante os 90 minutos e alguns aspetos defensivos.”

Dalot é uma jovem promessa do futebol português e de certeza que vamos ouvir falar muito dele. Não será fácil tirar esta pérola do reino do dragão.