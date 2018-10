Sporting x Real Madrid: Gelson vs Cristiano, o duelo da formação

O Estádio de Alvalade será o palco do apaixonante e decisivo Sporting x Real Madrid e espera-se casa cheia para apadrinhar o regresso de CR7 ao Estádio que o projectou para Manchester em 2003. No lado leonino, Jorge Jesus terá a equipa na máxima força, mas Zidane não poderá contar com os lesionados Pepe e Casemiro. Qualquer jogo da Champions é empolgante, mas o duelo particular entre Gelson Martins e Cristiano é aguardado um pouco por toda a Europa, um confronto particular que terá frente a frente duas gerações que espelham a grandeza da formação sportinguista. A exibição de Gelson em Madrid mereceu rasgados elogios da imprensa internacional, pelo que esta noite em Lisboa estarão representantes do Manchester City e do Chelsea só para observar o extremo leonino.

A partida é preponderante para o Sporting, uma vez que só a vitória interessa para sonhar ainda com os oitavos de final da Liga Milionária. Ao Real basta apenas o empate, e com Cristiano e Isco num momento de forma diabólico, a tarefa será muito complicada para Coates, Semedo e companhia. Se os leões se apresentarem compactos e organizados, à semelhança do jogo em Madrid, poderão em contra ataque lançar os seus trunfos ofensivos, Bas Dost e Gelson, para tentar bater Navas. Os dados estão lançados e resta agora aguardar por mais um grandioso espectáculo da UEFA Champions League.