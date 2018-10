Foto: http://org.fpf.pt Real Massamá x Benfica e Setúbal x Sporting: a festa da Taça continua

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal colocou o Real Massamá no caminho do Benfica e o Vitória de Setúbal na órbita do Sporting. A festa da Taça terá jogos marcados para 13, 14 e 15 de Dezembro e o espectáculo estará garantido!