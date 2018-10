Braga revestido de bronze: minhotos esmagam Feirense (6-2)

O Estádio AXA foi o palco do ataque bracarense ao terceiro lugar do campeonato. Os minhotos subiram ao pódio e relegaram o Porto para o quarto posto da tabela. A Liga NOS está ao rubro e a próxima jornada promete explodir de emoção, com um apaixonante Porto x Braga no Estádio do Dragão. A ultrapassagem dos arsenalistas ocorreu na passada noite de segunda feira no encerramento da jornada 11, com o Braga a receber e a atropelar o Feirense por seis bolas a duas.

Os dianteiros ex-Benfica e ex-Sporting, Rui Fonte e Wilson Eduardo, bisaram, mas Hassan e Ricardo Horta não faltaram à chamada e assim nasceu o score mais dilatado do fim-de-semana. O Feirense ainda beneficiou de um auto golo minhoto, e Platiny marcou também pela honra da equipa de Santa Maria da Feira.

A Liga lusa dita agora que o Benfica é lider com 29 pontos, o Sporting é dono da prata com 24 e o Braga fecha o pódio com 23. O Porto desceu até ao quarto lugar e regista 22 pontos.