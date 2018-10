Taça da Liga: Sporting bate Arouca e iguala Varzim

Jorge Jesus aproveitou a Taça da Liga para fazer uma autêntica «revolução» no onze inicial, com Joel Campbell a ser o único que repetiu a titularidade depois do desafio no passado sábado para o campeonato frente ao Boavista. O mesmo sucedeu no lado do Arouca, com Lito Vidigal a dar oportunidade aos jogadores menos utilizados para se mostrarem.

O encontro até começou por prometer já que nos primeiros cinco minutos, ambas as equipas tiveram oportunidade de marcar. Primeiro foi o Sporting com Elias a aproveitar uma bola «perdida» na área, mas o remate do brasileiro saiu fraco com Rui Sacramento a defender. Na resposta e em contra-ataque o Arouca através de Sancidino também não conseguiu desfeitear Beto, com o extremo atirar por cima da baliza.

A partir daqui os leões começaram a ter mais posse de bola e a controlar o jogo, sem terem um domínio avassalador sobre o mesmo. Até porque a formação de Aveiro, fechava bem os espaços, o que aliado à falta de velocidade verde e branca não dava grande hipóteses de surgirem ocasiões de golo. Por seu turno os arouquenses, tentavam sempre explorar o contra-ataque, mas quando o faziam as compensações não eram bem feitas e deixavam uma margem de manobra suficiente ao Sporting, para chegar perto da sua baliza.

O golo que viria a resolver a partida apareceu já em cima do intervalo. Ao passe de Petrovic, correspondeu bem André com um toque de primeira com o calcanhar, para Alan Ruiz. O argentino ajeitou com o pé esquerdo e depois de tirar um adversário da frente, rematou colocado e sem chances de defesa para Rui Sacramento. O segundo tempo abriu do mesmo modo com o primeiro, com o Sporting a ter na mesma jogada duas ocasiões para ampliar o marcador.

Na sequência de um pontapé de canto Petrovic desvia de cabeça ao primeiro poste, Rui Sacramento defende para a frente o esférico sobra para André, que fez a «gentileza» de devolver a bola ao guarda-redes quando este já estava deitado no relvado. O Arouca apareceu mais afoito na etapa complementar, procurando aparecer em situações ofensivas e pressionando a defesa leonina, mas o facto é que Beto não fez uma defesa digna desse nome durante todo o encontro.

Destaque ainda para a lesão do avançado Castaignos, que havia entrado durante a segunda parte, mas que após um choque com o guarda-redes Rui Sacramento viria a dar o seu lugar a Meli. Com esta vitória o Sporting soma três pontos, os mesmos que o Varzim que tinha derrotado na terça-feira o Vitória Setúbal também por 1-0. As duas equipas somam assim três pontos e repartem a liderança do grupo A, mas que poderá ficar desfeita já que ambas vão defrontar-se na próxima jornada.