Euro 2017 sub-21: Portugal defronta Espanha, Sérvia e Macedónia na fase final

A Seleção portuguesa de sub-21 conheceu esta quinta-feira quais os adversários da fase final do Euro 2017. A equipa das quinas foi cabeça de série no sorteio e é uma das principais favoritas a levantar o troféu na grande final. Os lusitanos integram o Grupo B e iniciam a sua caminhada diante a Sérvia no dia 17 de Junho, seguindo-se o embate frente à Espanha no dia 20. Na última jornada da fase de grupos, os pupilos de Rui Jorge medirão forças com a Macedónia, no dia 23.

Recorde-se que Portugal não perde um jogo há 5 anos e entrará no Euro da Polónia como vice-campeão, depois de ter caído aos pés da Suécia na final, no ingrato desempate por grandes penalidades. Com uma geração tremendamente talentosa, os lusos têm legítimas aspirações a vencer a prova, bastando acreditar uma vez mais que é possível conquistar o velho continente.