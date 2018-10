Oficial: Fernando Santos, Zidane e Ranieri eleitos para a distinção de melhor treinador FIFA 2016

O herói lusitano Fernando Santos, que comandou a equipa portuguesa até ao título europeu de 2016, está entre os 3 eleitos para discutir o prestigiante prémio FIFA para melhor treinador do ano. O técnico nacional integra o restrito lote de elite, onde constam também Zidane e Ranieri.

O treinador do Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões e o estratega do Leicester venceu a Premier League, tratando-se de uma concorrência de peso para Fernando Santos. A eleição para o prémio de melhor treinador FIFA será conhecida a 9 de Janeiro, data em que Cristiano Ronaldo deverá ser distinguido como o melhor jogador do mundo.