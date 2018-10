Barcelona e Real Madrid empatam. Sérgio Ramos empata el Clássico aos 90: Barcelona e Real Madrid registam igualdade (1-1)

O mega duelo da Liga espanhola entre Barcelona e Real Madrid terminou com uma igualdade 1-1, com foco para o golo do empate dos blancos ao cair do pano, por intermédio de Sérgio Ramos.