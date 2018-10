O ano em revista: Maio

Depois de termos visto as principais novidades ocorridas no mês de Abril no Mundo do Futebol, chegamos agora a Maio. Este é o mês em que todas as equipas ambicionam acabar no topo da tabela. É também altura de mudanças no rumo das equipas, e o Manchester United fez isso mesmo, apostando num treinador bem nosso conhecido. Maio também ficou marcado por um escândalo que afetou todo o futebol português.

Hora de levantar os troféus e festejar

Por cá, o Benfica foi quem mais motivos teve para festejar. Alcançou o recorde de pontos (88!) do Campeonato Português e conseguiu, dessa forma, garantir o Tricampeonato em jogo tranquilo frente ao Nacional, com vitória clara por 4-1. De realçar o excelente campeonato do Sporting, que acabou no segundo lugar com 86 pontos.

A Taça de Portugal viajou para Braga, num jogo que foi decidido nas grandes penalidades, depois de um jogo cheio de intensidade e de vários erros defensivos que acabou empatado a duas bolas. André Silva deu-se a conhecer neste jogo, onde apontou os dois golos do Porto.

Lá por fora, pode dizer-se que foi "mais do mesmo", com uma pequena (grande) excepção. Em Espanha, o Barcelona sagrou-se bicampeão; em França, o PSG ganhou o seu 4º título consecutivo; na Alemanha, o Bayern sagrou-se tetracampeão; e, em Itália, a Juventus sagrou-se campeã pela 5ª temporada consecutiva.

A grande excepção referida foi o campeonato inglês, que presenciou uma das histórias mais bonitas do futebol. O Leicester, equipa que no ano de 2015 esteve em vias da despromoção, ergueu-se entre os tubarões e venceu, pela primeira vez, o campeonato mais competitivo do mundo. Algo que, de certeza, ficará marcado na memória de todos nós.

Nas competições europeias, a nossa vizinha Espanha foi dominadora. O Real Madrid venceu 'La Undécima' Liga dos Campeões por intermédio de grandes penalidades, em final bem disputada frente aos seus rivais Atlético de Madrid. Na Liga Europa, o Sevilha sagrou-se tricampeão da competição vencendo o Liverpool na final por 3-1.

Special One is Back

Desde a saída de Sir Alex Ferguson, o Manchester United atravessou um período negro na sua história, com treinadores que não conseguiram manter a equipa nos lugares a que está habituada. Daí a decisão tomada foi contratar um treinador diferente, um treinador especial, José Mourinho. O treinador português foi anunciado em Maio como treinador do Manchester United.

Futebol português manchado

No mês de Maio foi revelado um caso de corrupção na II Liga portugesa que envolveu jogadores do Oriental, da Oliveirense, presidente e um diretor do Leixões, empresários e um elemento dos Super Dragões.

Na base do escândalo estavam resultados combinados e apostas ilegais que levaram à detenção de 15 pessoas.

Para quem não se lembra, aqui fica um vídeo de um jogo em causa: