O ano em revista: Agosto

Sol, praia, calor... Depois de Portugal ter conquistado o título de Campeão Europeu o mercado de transferências mexeu muito e com o início do Campeonato Português a ambição do Sporting e do FC Porto aumentou.... Mas pelo meio ainda houve uma Supertaça, recordamos tudo agora.

Tri-Campeão com três Taças

Depois de ter garantido a taça de Campeão Nacional pela terceira vez consecutiva e de ter vencido o Marítimo na Taça da Liga, a 6 de Agosto o Benfica encontrava o Sporting de Braga e os bracarenses estavam decididos a levar o "caneco" para a cidade, mas a verdade é que tudo não passou de um sonho.

Num jogo sem "espinhas", o Benfica conquistou a terceira Taça o espaço de três meses e garantiu o troféu com golos de Franco Cervi, Jonas e Pizzi ao cair do pano. Os guerreiros do Minho nada conseguiram fazer perante o poderio vermelho e branco e apesar de muito terem tentado o resultado não foi mais do que 3 golos sem qualquer tipo de resposta.

Mexidas, saídas e dores de cabeça

Óbviamente que o mercado de transferências deu que falar, fosse no regresso de David Luiz ao Chelsea, ou na ida de Ibrahimovic para o United, muita foi a tinta que correu nos jornais nessa mesma altura, mas a verdade é que foi por cá que as mudanças deram que falar, principalmente em Alvalade.

Depois das saídas de Slimani e de João Mário (para o Leicester e para o Inter respectivamente), a SAD leonina fez 12 contratações! Adrien Silva, capitão de equipa, deu a entender que queria ir fazer companhia ao argelino, mas a verdade é que acabou por ficar, ainda assim, Bruno de Carvalho e Jorge Jesus jogaram pelo seguro e chamaram Elias!

Para além do brasileiro, também Beto, Douglas, Petrovic, Meli, Markovic, Joel Campbell, André, Spalvis, Castaignos e Alan Ruiz fizeram parte das chegadas a Alcochete. A grande estrela deste mercado de transferências leonino foi mesmo Bas Dost, o antigo avançado do Wolfsburgo custou 10M € aos leões e iria, como está a ser, o principal substituto de Islam Slimani.

Bas Dost foi um dos nomes mais sonantes neste mercado de verão | Foto: Sapo Desporto

Já no Benfica, ficaram confirmadas as contratações de Cervi e de Carrillo, Kalaica, Celis, Danilo, Zivkovic e André Horta, mas também de Rafa Silva. O extremo ex-Sporting de Braga tinha estado nas capas dos jornais no meio de um triângulo entre os bracarenses, as àguias e os dragões, mas no final foi o tri-campeão que acabou por levar a melhor. Na porta de saída, foi a vez de ver partir Nico Gaitan e Renato Sanches.

No que ao FC Porto diz respeito, foi a vez de ver chegar Alex Telles, Felipe e Boly, contratado ao Sporting de Braga, mas também Depoitre e João Carlos Teixeira. Por empréstimo chegaram Óliver e Diogo Jota e regressaram Adrián López e Otávio. Dizendo assim adeus a Martins Indi e Reyes, bem como a Helton, que acabou dispensado pelo técnico azul e branco, mas também Aboubakar rumou a outras paragens, assim como Marega.

Jornada 1 : Tudo a vencer!

Se há coisa de que os 3 grandes do futebol português não se podem queixar é de falta de vitórias. Logo na sexta feira e na visita a Vila do Conde o FC Porto venceu por 3-0 e no sábado aquando da visita do Benfica a Tondela os três pontos ficaram garantidos com 2 golos sem resposta. Também no sábado, o Sporting recebeu e venceu o Marítimo por 2-0 e portanto se há coisa que foi uma certeza na primeira jornada é de que os 3 pontos estariam igualmente distribuídos.