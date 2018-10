Benfica a uma cartada das meias na Taça CTT: águias esmagam Vizela e Jonas já marca (4-0)

O ano novo contou com um Benfica demolidor diante o Vizela. Em duelo a contar para a segunda ronda da Taça CTT, as águias receberam a tímida equipa do escalão inferior e esmagaram o seu oponente por 4-0. O domínio dos encarnados foi avassalador e foi sem surpresa que Mitroglou inaugurou o activo ao minuto 28. Os pupilos de Vitória somaram inúmeras ocasiões para dilatar o score, mas ao intervalo relevo para uma magra vantagem de 1-0.

Na segunda metade o Vizela adormeceu ainda mais e o Benfica acertou o passo, apresentando um futebol perfumado e eficaz. Ao minuto 49, Lisandro mostrou aos avançados como se faz e dilatou o marcador logo a abrir a segunda parte. A muralha do Vizela caiu por completo e emergiu a classe do dianteiro Jonas. O avançado brasilelro voltou aos tiros certeiros e marcou dois tentos num curtíssimo espaço de tempo, oferecendo assim uma prenda aos adeptos encarnados, fazendo o Estádio da Luz explodir de alegria. Foco para um dos golos do pistoleiro, que surgiu na marcação de um livre directo ao ângulo da baliza do Vizela.

O Benfica assegurou assim mais um triunfo por 4-0 e as águias estão agora à distância de um empate de chegarem a mais uma meia final da Taça da Liga.