Moreirense nas meias da Taça CTT: Francisco Geraldes elimina Porto desnorteado (1-0)

O primeiro jogo de 2017 resultou em pesadelo para o FC Porto. Os dragões sairam do reduto do Moreirense com um desaire, valendo o jogador cedido pelo Sporting, Francisco Geraldes. A equipa orientada por Augusto Inácio foi o colectivo mais equilibrado nas 4 linhas e venceu justamente com o tento solitário de Geraldes, ao minuto 48.

Os azuis e brancos voltaram a queixar-se da equipa de arbitragem e a polémica instalou-se no decorrer da segunda parte com a expulsão de Danilo. Os portistas perderam a cabeça e Brahimi acabou por ver também a cartolina vermelha, deixando os invictos reduzidos a 9 unidades. O Moreirense termina a fase de grupos com 7 pontos e segue em frente na Taça CTT. O Porto está em pleno mês de Janeiro impedido de disputar qualquer uma das taças nacionais.