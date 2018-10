Marco Silva perto da Premier League: Hull City poderá garantir o técnico

O jovem treinador lusitano, Marco Silva, estará a um passo de chegar à poderosa Premier League. O técnico de 39 anos já se encontra em Inglaterra e falta apenas resolver alguns pormenores com o lanterna vermelha, Hull City. O clube britânico está em sério risco de descer de escalão, apostando agora num estratega jovem, ambicioso e que sabe bem como organizar um balneário, e que tem todas as competências para oferecer qualidade ao até aqui fraco futebol do Hull.

O treinador pode juntar-se a José Mourinho na liga mais mediática do mundo, depois de ter orientado com sucesso o Estoril, o Sporting e o Olympiakos. O Hull terá em cima da mesa um acordo de seis meses, podendo ou não prolongar o vínculo, dependendo, para tal, a manutenção do conjunto inglês na primeira liga.