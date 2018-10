Real Madrid alcança 39 jogos invicto: blancos esmagam Granada com tento CR7 (5-0)

O Real Madrid recebeu e despachou o Granada com uma goleada de 5-0, em duelo a contar para a jornada 17 da Liga espanhola. Os merengues igualaram o recorde do Barcelona ao registarem agora o feito incrível de 39 jogos sem conhecerem o sabor da derrota.

O Real dominou globalmente o encontro, e Isco foi o principal maestro da harmonia goleadora dos blancos. O espanhol está revigorado e bisou na partida, tendo feito estragos na frágil defesa do Granada. O dianteiro Benzema e o trinco Casemiro também fizeram o gosto ao pé e, claro, Cristiano Ronaldo não podia deixar de furar a rede, dando sequência a um cruzamento notável de Marcelo. Os merengues somam agora 40 pontos e estão firmes no topo da tabela classificativa, com uma vantagem de 6 pontos sobre o Barça de Messi.