Jonas mostrou que não perdeu o jeito e adiantou o Benfica no marcador // Foto: Facebook do SL Benfica Benfica embala no Berço: Jonas e Mitroglou valem 3 pontos em Guimarães (0-2)

O Benfica foi a Guimarães bater o Vitória com dois tiros sem resposta. As águias voaram com as asas de Mitroglou e Jonas, e mantêm a liderança destacada da Liga NOS.