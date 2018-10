Sporting x Feirense: uma hora para fazer valer 3 pontos

A nuvem negra já lá vai! Ou pelo menos aparenta que sim... O Sporting voltou a vencer para o Campeonato, mas nem tudo foram rosas em Alvalade. O Feirense não desistiu de procurar o golo mesmo a perder por 2-0 ao intervalo numa partida que fica novamente marcada como negra para os verde e brancos: Adrien Silva está lesionado e Elias foi expulso e não fará parte das contas da deslocação a Chaves.

Patrão fora....

Jorge Jesus está castigado e viu o jogo desta noite na bancada. No onze inicial as surpresas passaram pelo regresso de Bruno César e Paulo Oliveira ao quarteto defensivo e com o apoio a Bas Dost de Gelson e de Joel Campbell.

Bastaram 20 minutos de jogo para o Sporting fazer aquilo que não fez nos oito jogos anteriores: marcar mais de um golo. O domínio leonino foi por demais evidente ao longo de toda a primeira a parte e Bas Dost estreou o marcador logo aos 6' depois de uma boa jogada combinada entre Bruno César e Campbell.

Bas Dost é agora o melhor marcador do Campeonato com 11 golos | Foto: MaisFutebol

Aos 18'? Novo golo do holandês. Desta vez com a assistência de Alan Ruiz. O jogo podia ter acabado por aqui, porque em boa verdade o resultado para o lado do Sporting não mais se alterou.

A jogar em casa e perante mais de 40 mil espectadores os leões jogaram como há muito tempo não se via jogar... A garra, a vontade e a ambição estavam lá, afinal de contas, os verde e brancos tinham tudo para vencer....

E se uns tinham tudo para vencer, os outros nada tinham a perder... E o sacrificado foi Adrien Silva. Ao passar da meia hora o azar chegou, depois de uma disputa de bola alta com Luís Aurélio, o capitão leonino acabou por levar com um pontapé na cara. Amarelo para um lado, hospital para o outro.

Adrien Silva saiu de maca directamente para o hospital | Foto: MaisFutebol

O internacional português ainda tentou continuar em campo, mas a verdade é que se tornou de tal modo impossível que teve de sair de maca directamente para a ambulância... A situação obrigou a uma entrada forçada de Elias, mas ao que parece, e de acordo com a comunicação dada pelo clube no final da partida, o capitão do Sporting sofreu um traumatismo na coluna cervical, dirigindo-se ao hospital apenas para exames completares, mas irá ter alta ainda esta noite, uma vez que "está tudo bem".

Vira o disco e toca ... diferente

Até aos 60' foi sempre o leão que mandou e apesar de estar a perder, a verdade é que nunca desistiu e ainda conseguiu chegar ao golo. Num lance de contra-ataque, a equipa de Santa Maria da Feira aproveitou uma enorme falha da defesa leonina e Platiny teve o caminho aberto para fazer o golo que reduzia a vantagem.

A verdade é que até aos 90' não há muito mais para contar... O Sporting foi segurando a vantagem mínima e a verdade é que o conseguiu fazer, mas acabou por terminar a partida com menos um jogador. Aos 92' Elias viu o segundo amarelo e foi para o balneário mais cedo...

Com este resultado, o Sporting iguala o Braga na tabela classificativa e fica agora a 2 pontos do FC Porto, mas o calendário não favorece em nada a equipa de Jesus... Dois jogos em Chaves estão muito perto, e para o Campeonato não se pode contar com Elias, com Adrien existe a dúvida, mas a verdade é que tudo pende para que o técnico tenha um problema para resolver até à próxima jornada.