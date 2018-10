Hull City: Marco Silva estreia-se a vencer e Evandro estará a caminho?

O técnico lusitano Marco Silva entrou em Inglaterra com o pé direito, e logo com um triunfo na Taça de Inglaterra. O Hull City apresentou uma postura equilibrada em campo e triunfou tranquilamente por duas bolas a zero diante o Swansea. A caminhada do treinador português em terras britânicas arrancou da melhor forma, mas para garantir a manutenção na Premier League o plantel necessita de ajustes.

Ao que parece, Evandro estará perto de trocar o Porto pelo Hull. O clube inglês pretende garantir o médio brasileiro por empréstimo, tratando-se de um desafio interessante para o atleta que não tem sido opção para Nuno Espírito Santo. Recorde-se que foi Marco Silva a apostar em Evandro quando orientava o Estoril, clube onde o brasileiro marcou 16 golos, tratando-se do pilar do então sólido miolo estorilista.