Oficial: Petit deixa o comando técnico do Tondela, Pepa é o sucessor

O técnico Pepa é oficialmente o novo comandante do Tondela. O técnico deixou o Moreirense em Novembro, mas volta a ter uma oportunidade para orientar um clube da primeira Liga lusitana. Pepa enfrentará uma aventura aliciante na carreira, tendo como foco garantir que o clube deixe o último lugar e que se mantém na Liga NOS.

O português Petit, que ainda há poucos meses atingiu o feito épico de manter o Tondela no principal escalão, está agora de partida do clube, tendo deixado o Tondela em 18º lugar com apenas 10 pontos conquistados e com um futebol fraco à imagem do plantel, que está claramente furos abaixo das restantes equipas que lutam pela manutenção.