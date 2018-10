Benfica segue para as meias: águias triunfam em Guimarães (0-2)

O Vitória SC recebeu o detentor da Taça CTT e foram as águias a conquistar o castelo da cidade do Berço. O Benfica entrou em campo com um 11 alternativo, mas a qualidade encarnada não diminuiu. O ex-Braga Rafa espalhou magia e foi o principal desiquilibrador em campo. As águias dominaram as operações desde início e Pizzi até se deu ao luxo de falhar uma grande penalidade nos minutos iniciais.

Apesar da influência de Rafa na frente de ataque, foi Gonçalo Guedes a demolir o castelo com dois tentos de rajada, aos 34 e aos 40 minutos. Na segunda metade, os benfiquistas geriram a tranquila vantagem e o Vitória não teve sequer argumentos para reduzir a diferença. As águias estão lançadas para conquistar o troféu novamente, uma vez que são o único dos 3 grandes presentes na final four da Taça CTT.