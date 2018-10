Sporting: Bas Dost, um luxo goleador de 11 tentos na Liga NOS

Em época de estreia no futebol luso, Bas Dost tem sido a máquina goleadora mais mortífera da Liga NOS. O holandês pertence à mítica escola holandesa de avançados e tem vindo a evoluir ainda mais os seus dotes dentro da área.

Em entrevistas recentes, o jogador revelou estar surpreendido pela qualidade do futebol português e admite estar a desenvolver capacidades técnicas e tácticas sob a orientação de Jorge Jesus. Hoje Dost continua a ser um avançado puro que só vê baliza à frente mas pouco e pouco tem vindo a desenvolver aptidões interessantes para fazer tabelinhas com os companheiros.

De leão ao peito, Bas Dost soma já 13 tentos, 11 dos quais na Liga NOS. Este registo revela que dos 27 golos marcados pelos leões, Dost tem cerca de 40.7% do total, algo impressionante. A estatística do holandês revela ainda que tem exactamente os mesmos tentos que Cristiano Ronaldo e que tem apenas menos 2 do que Messi.

O jogador chegou a Portugal para acrescentar prestigio e já habituou os leões a golos com os pés mas principalmente de cabeça, prometendo lutar pelos objectivos que restam ao Sporting e quem sabe lutar também pela bota de ouro.