Oficial: ex-águia Keirrison certo no Arouca

O ex-benfiquista Keirrison é o mais recente reforço do Arouca de Lito Vidigal. O brasileiro tenta dar um novo rumo à carreira depois de ter vestido de águia ao peito em 2009. Recorde-se que nessa temporada o dianteiro chegou à Luz cedido pelo Barcelona, e era encarado como um craque. Os dotes técnicos e o instinto goleador são os trunfos do canarinho, mas resta agora explodir e dar o salto com a camisola do Arouca. Pelo Benfica jogou 7 vezes e não marcou qualquer tento, mas em Arouca as esperanças renovaram-se com a sua aquisição.