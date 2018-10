Atenção a Ruben Guerreiro

Ruben Guerreiro, jovem ciclista português de 22 anos, depois de dois anos “nas mãos” de Axel Merckx na Axeon Hagens Berman, equipa que é considerada um viveiro de talentos do ciclismo, deu o passo que se esperava na sua carreira e assinou, no fim do ano de 2016, pela equipa americana Trek-Segafredo.

O campeão nacional de sub-23 é uma aposta clara da Trek para este ano, já tendo começado a temporada no Tour Down Under, na Austrália, no qual já leva duas presenças em top-10 nas etapas 2 e 3, e está neste momento a envergar a camisola de líder da juventude. Vejamos como acaba esta corrida. Tem já presença garantida no Paris-Nice e no Tour da California, notando-se que a equipa, que também tem nas suas fileiras Alberto Contador, vê no português um futuro promissor em provas por etapas.

Axel Merckx, em declarações ao blog Volta ao Ciclismo, referiu que Ruben Guerreiro “trabalhando bem pode vingar no World Tour, mas tem que trabalhar no seu físico porque ainda é muito frágil”.

O ciclismo português tem o futuro em boas mãos, Ruben Guerreiro já deu o salto, tal como Nuno Bico, este para a Movistar, para o World Tour mas não esquecer os gémeos Rui e Ivo Oliveira, que depois do sucesso na pista optaram pela aventura na estrada e vão trabalhar, tal como Ruben Guerreiro, com Axel Merck na Axeon Hagens Berman.