José Fonte de malas feitas para Londres: West Ham é o destino do central

Aos 33 anos, José Fonte está a caminho do West Ham. O central internacional português foi até há bem pouco tempo capitão do Southampton, mas prepara-se para rumar aos londrinos do West Ham para rubricar um acordo válido por duas épocas e meia, que vai render 9,2 milhões de euros aos cofres do Southampton.

O defesa tem um percurso respeitável em Inglaterra e tem sido um dos melhores centrais a actuar na Premier League. O jogador luso foi fundamental na recente conquista do Euro 2016 pelas quinas e tem tudo para se afirmar com a camisola do West Ham. Em campo, Fonte é um líder, tacticamente evoluído e tem uma intuição incrível para marcar os avançados que encara.