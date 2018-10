Oficial: Danilo deixa as águias e segue rumo à Bélgica

No Benfica desde o início da presente temporada, o médio brasileiro Danilo Barbosa chegou à reabertura do mercado com apenas 5 jogos somados de águia ao peito, restando ao jogador rumar a outras paragens. O atleta já se encontra em solo belga e vai assinar um vínculo de empréstimo, válido até ao final da época.

A concorrêcia no plantel levou Danilo a optar pela mudança, uma vez que não teve grandes hipóteses para tirar o lugar a Samaris, Pizzi e André Horta. O campeonato belga é o destino ideal para que Danilo se afirme e evolua para regressar à Luz com mais chances de vingar. Na chegada à Bélgica, o médio afirmou estar feliz pelo novo desafio. "Estou muito contente por estar aqui. Estou com muitas ganas, quero dar tudo pelo Standard, voltar a jogar e divertir-me."