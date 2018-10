Oficial : Soares já é Dragão

Os rumores acabaram. Soares já veste a camisola do FC Porto e com o número 29. A contratação do avançado brasileiro foi oficializada esta tarde pelos azuis e brancos com esta mesma imagem no facebook.

O jogador que ainda ontem fez o bonito no derby com o Sporting de Braga vai fazer agora parte das contas da equipa de Nuno Espírito Santo e tem uma cláusula de rescisão de 40M€.

Em declarações à Porto Canal, Soares diz estar a realizar um sonho e agradeceu a todos os envolvidos neste negócio, mas deixa uma promessa: "Não gosto de desistir fácil. Vou dar o meu máximo. Só tenho é de evoluir, pela grandeza do FC Porto. Estou preparado, é uma grande oportunidade. Juntamente com os meus companheiros, vamos fazer uma grande época."

Recorde-se que Soares apontou 9 golos em 22 jogos com a camisola vimaranense depois de ter passado pelo Nacional da Madeira com 16 tentos em 49 encontros. Resta esperar pela estadia na cidade Invicta para perceber como irá correr.