Taça da Liga: Sporting Braga bate Vitória Setúbal e está na final

Na final four a ser jogada no Estádio do Algarve, o Sporting Braga acabou por superiorizar-se ao Vitória Setúbal e logo aos doze minutos abriu o marcador. Na sequência de um livre a bola sobra para Pedro Santos, que remata e a bola é desviada pelo braço de Frederico Venânicio. O árbitro Carlos Xistra apontou para a marca de grande penalidade, e o mesmo Pedro Santos não falhou.

Os outros dois golos surgiram já na segunda parte, numa altura em que a partida estava equilibrada um mau atraso do defesa sadino Nuno Pinto, isolou Rui Fonte e este à saída de Pedro Trigueira tocou para Stoijloikovic, que com a baliza aberta empurrou para o fundo das redes. O 3-0 final apareceu a três minutos dos 90' com Ricardo Horta a centrar no lado esquerdo e Rodrigo Pinho na área fez o mais fácil.

Agora os minhotos ficam à espera do seu adversário na final do próximo domingo, que vai sair da outra meia-final a ser jogada esta quinta-feira entre o Benfica e o Moreirense.