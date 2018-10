Sporting: Francisco Geraldes e Podence perto de Alvalade

Os jovens formados em Alcochete continuam a reforçar o plantel de Jorge Jesus. Depois de Palhinha, chega agora a hora de apostar em Francisco Geraldes e Daniel Podence. O médio e o avançado estão a cumprir um vinculo de empréstimo no Moreirense, mas as saídas no mercado agitado de Alvalade levaram Jesus a pedir o resgate dos jogadores para ganhar excelentes alternativas tanto no meio campo como na frente de ataque.

Ao que tudo indica, o Sporting deverá ceder o médio Wallyson e o ala Ary Papel para compensar a equipa orientada pelo ex-dirigente leonino Augusto Inácio. A oficialização do negócio estará para breve aguardando-se que Geraldes e Podence possam integrar o treino leonino na próxima segunda-feira.