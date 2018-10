FC Porto: Danilo renova até 2022

O líder do miolo portista, Danilo Pereira rubricou o prolongamento do seu contrato com os dragões até Junho de 2022. A cobiça dos tubarões do futebol europeu levou Pinto da Costa a acautelar uma das suas principais pérolas tendo chegado a acordo com o jogador para aumentar significadamente a cláusula de rescisão de 40 para 60 milhões de euros.

O trinco tem sido o pilar do meio campo portista, sagrou-se campeão europeu por Portugal e é insistentemente falado para rumar a Inglaterra, onde o Arsenal parece estar na linha da frente.