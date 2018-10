Porto a 1 ponto do líder: dragões vencem Estoril (1-2)

O Estoril Praia recebeu o Porto mas foram os dragões a somarem mais 3 valiosos pontos na luta pelo título. O Estoril conta já com 7 derrotas consecutivas sendo um sério candidato a descer ao segundo escalão. Em partida a contar para a jornada 19 da Liga NOS os azuis e brancos tiveram imensas dificuldades em furar o forte bloco defensivo do Estoril na primeira parte.

Relevo apenas para alguns lances interessantes de André Silva mas os estorilistas tiveram arte e engenho para controlar o jovem dragão. O guardião Casillas poderia ter ido até à praia uma vez que não passou de um mero espectador nos primeiros 45 minutos.

Na segunda metade os portistas aumentaram o ritmo e beneficiaram da entrada fulminante do mago Brahimi, que desmontou o muro defensivo estorilista. As entradas do menino Rui Pedro e do veloz Corona acentuaram a pressão ofensiva azul e branca e foi sem surpresa que André Silva inaugurou o activo na conversão de uma grande penalidade. O talentoso dragão beneficiou de um castigo máximo depois do defesa estorilista ter travado Brahimi em falta na grande área.

O dianteiro André Silva soma já 12 tentos no campeonato e está a 4 do leão Bas Dost. O Porto pausou o seu jogo e o Estoril viu ainda Diakhité ser castigado com o segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Os dragões não tiraram o pé do acelerador e chegaram ao segundo golo pelo mexicano Corona.

O Estoril ainda reduziu a desvantagem nos descontos mas a vitória não fugiu à turma nortenha que com mais 3 pontos está apenas a 1 do Benfica e mais 6 que o Sporting em vésperas de receber os leões na próxima jornada.