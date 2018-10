Sporting x Paços Ferreira: Voltar a casa para voltar a rugir

A nuvem negra parece ter passado a zona de Alvalade. Na noite de ontem os leões de Jorge Jesus voltaram a vencer para o Campeonato ao baterem o Paços de Ferreira por 4-2.

Quase 45 minutos bastaram para que o Sporting garantisse a vitória, mas a verdade é que na segunda parte a intenção dos Castores saírem de Lisboa com um bom resultado no bolso ainda assustou. Ainda assim e como se viu não foi nada de alarmante. Os verde e brancos voltaram ao bom futebol e os adeptos ainda acreditam que nem tudo está perdido.

Adrien, Dost e Gelson

A ida ao Dragão está muito perto e Jorge Jesus sabia que uma vitória este sábado poderia ser crucial para a motivação necessária para uma viagem à Invicta.

Com Coates castigado e com Jefferson e André lesionados, o técnico voltou a acreditar nas soluções que têm apresentado mais resultados. Desde muito cedo que se viu no Sporting a vontade de ganhar e o penalti madrugador convertido por Adrien Silva (12') voltou a mostrar isso mesmo.

Já do lado dos castores, as perdas de bola e a falta de velocidade no um para um foram uma dor de cabeça que em boa verdade só ficou resolvida no segundo tempo.

Gelson voltou a marcar em Alvalade| Foto: César Santos - Facebook Oficial Sporting CP

Até ao intervalo ainda houve tempo para ver marcar Bas Dost (32') e Gelson Martins apenas três muitos depois. Ainda assim tempo para William Carvalho ter visto o amarelo e estar fora das contas dos Leões para o Clássico no Sábado . Apesar de estar a vencer, a verdade é que ainda antes do descanso, Pedrinho de livre directo ainda obrigou Patrício a esticar-se para negar o golo dos visitantes. O Sporting estava dominador, tranquilo ao longo do tempo de descanso e tinha já a vitória praticamente garantida, mas o melhor ainda estava para vir.

Assustar e fechar as contas

Na segunda parte o Paços entrou decidido a mudar as contas do encontro e bastaram cinco minutos para que isso acontecesse. À passagem dos 50' Whelton trocou as voltas a Patrício e encaixou a bola no fundo das redes de Patrício depois de um cruzamento de Christian .

O jogo esteve mais dividido e o Paços ainda acreditava que poderia sair de Alvalade com pelo menos um ponto no bolso e aos 76' demonstrou isso mesmo. Bis de Whelton depois de um canto de Christian e de um desvio de Marco Baixinho ao primeiro poste.

Bas Dost reforçou o estatuto de melhor marcador da liga e tem agora 14 golos | Foto - César Santos - Facebook Oficial Sporting CP

O resultado parecia fechado, mas o Paços não desistiu e os leões queriam mais. Dois minutos depois e após um canto de Bryan Ruiz com uma defesa incompleta de Defendi, Bas Dost cabeceou e apesar de Pedrinho ter tentado negar, a bola já teria ultrapassado a linha de golo.

Com este resultado o Sporting segura, provisoriamente, o terceiro lugar da tabela e vai ao Estádio do Dragão com uma nova confiança.