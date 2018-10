Moreirense conquista Taça da Liga: cónegos vencem Braga e fazem História (1-0)

A cidade de Faro recebeu a inédita final da Taça da Liga que teve frente a frente Moreirense e Braga. A equipa orientada por Augusto Inácio dominou globalmente toda a partida e foi com inteira justiça que levantaram a Taça que representa o momento mais glorioso da História do emblema nortenho.

O Moreirense apresentou uma e postura táctica equilibrada em todos os sectores e contou com uma frente de ataque verdadeiramente diabólica com Roberto, Drame, Geraldes e Podence. O minuto 47 da primeira parte foi determinante para o desfecho da final. O leão Chico Geraldes conduziu o esférico em velocidade, mas foi travado em falta dentro da grande área. O árbitro Artur Soares Dias apontou para a marca dos 11 metros e Cauê bateu a grande penalidade mais importante da História do clube cónego.

Na segunda parte, o Moreirense soube sofrer e travou as incursões rápidas do Braga, que acordou tarde para o jogo. O Moreirense segurou a magra vantagem e venceu o Braga depois de ter eliminado o Porto e o Benfica nesta emocionante edição da Taça CTT. Os cónegos juntam-se agora ao Vitória FC, Benfica e Braga no restrito lote de vencedores da Taça da Liga.