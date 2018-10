Benfica recorre de castigo a Rui Vitória

O Benfica apresentou, esta segunda-feira, recurso com efeito suspensivo do castigo aplicado a Rui Vitória, na sequência da partida frente ao Moreirense, a contar para a Taça da Liga.

Neste sentido, o clube encarnado aguarda, agora, pela decisão final do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para confirmar se o técnico (que já falhou o jogo desta segunda-feira, em Setúbal) falhará também os jogos frente ao Nacional e ao Arouca, ou se, pelo contrário, verá o período de suspensão reduzido, relativamente ao inicialmente previsto, regressando antes do embate com o Braga.

Recorde-se que o técnico português havia sido punido com 15 dias de suspensão e 3800 euros de multa, por ter sido expulso no final da partida, no Algarve, por Tiago Martins, árbitro da Associação de Lisboa.