Oficial: Geraldes e Podence de volta a Alvalade

Depois da extrordinária vitória da Taça CTT, Francisco Geraldes e Daniel Podence já abandonaram o Moreirense, tendo inclusive integrado o treino desta Terça-Feira sob as ordens de Jorge Jesus. As jovens pérolas estão de volta a Alvalade para reforçarem o meio campo e o ataque leonino, e juntam-se a André Geraldes, Gauld e Palhinha que também chegaram mais cedo que o previsto. Os dois mini craques poderão ser opções para o clássico do Dragão, sendo expectável que ofereçam técnica, velocidade, dinâmica e, acima de tudo, a mística sportinguista que tanto faltou a reforços como Petrovic, André ou Elias.