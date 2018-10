Porto e Sporting arrumam a casa: Sérgio Oliveira e Petrovic de saída

O último dia de mercado de Inverno está a ferver; os médios de Sporting e Porto Petrovic e Sérgio Oliveira estão de saída e serão cedidos até ao final da época. O médio sérvio de 27 anos Petrovic será reforço do Rio Ave de Luis Castro e procura assim jogar com regularidade tentando apagar a má imagem deixada nas poucas vezes que vestiu a camisola dos leões.

O luso Sérgio Oliveira será também emprestado mas o destino é o futebol francês. O dragão será jogador do Nantes de Sérgio Conceição para somar mais minutos e assumir-se definitivamente como um dos jovens talentos com maior potencial do futebol luso.