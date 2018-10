Resultado FC Porto 2-1 Sporting CP no Clássico 2017

22:30. O estreante Soares acabou por decidir o Clássico com os dois tentos marcados na primeira metade do encontro, ficando um sabor amargo para os leões, que com o golo de Alan Ruíz e com a criação de várias oportunidades de golo na 2ª parte talvez merecessem outra sorte. Os dragões passam para a liderança isolada da Liga NOS, ficando à espera do desfecho do Benfica x Nacional que se jogará este domingo. O Sporting encontra-se a 9 pontos do Porto, e em caso de vitória do Benfica poderá ficar a 10 dos encarnados.

Apito final! O Porto vence o Clássico por 2 bolas a 1.

90+2'. Canto para o Sporting, e que DEFESA GIGANTE DE CASILLAS a cabeceamento de Coates!

3 minutos de compensação

90+1'. Bas Dost perto do golo: na sequência de um cruzamento de Podence o holandês ficou perto do empate.

87'. Cartão amarelo para Coates.

85'. Cartão amarelo para Alan Ruíz.

85'. Cartão amarelo para Felipe.

83'. Substituição no Porto: Sai Corona, entra João Teixeira.

82'. Enorme defesa de Casillas! Coates cabeceia de forma violenta, mas o guardião espanhol evita o golo com uma grande parada.

81'. O Sporting arrisca tudo para tentar chegar ao empate com a entrada de Podence.

80'. Substituição no Sporting: Sai Palhinha, entra Podence.

78'. Cartão amarelo para Diogo Jota.

76'. No lado do Sporting, Podence prepara-se para entrar.

76'. Com a entrada de André André, o Porto ganhou maior agressividade defensiva, mas o Sporting mantém o domínio no jogo em busca pelo empate.

70'. Substituição no Porto: Sai Brahimi, entra Diogo Jota.

69'. Bom lance de Alan Ruíz, mas o cruzamento não foi na direção de Bas Dost. Passa o perigo.

66'. Tiro de Gelson ligeiramente ao lado do poste de Casillas.

65'. A entrada de Alan Ruíz transformou completamente a manobra ofensiva leonina, não só na forma como soltou Gelson, mas também no espaço que Bas Dost acaba por ganhar com o posicionamento de Alan.

65'. Substituição no Porto: Sai André Silva, entra André André.

64'. Livre para Bryan, mas Coates não conseguiu dar a melhor sequência ao lance.

61'. Excelente iniciativa do mágico Gelson, que encontrou o recém-entrado Alan Ruíz para o golo que faz as esperanças leoninas renascerem.

60'. GOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING! (Alan Ruiz)

57'. Substituição no Sporting: Sai Marvin, entra Esgaio.

57'. Adrien à trave: grande jogada de Gelson pela direita a encontrar Adrien, que atirou uma bomba ao ferro.

55'. O Sporting entrou disposto a reduzir a desvantagem, e nestes primeiros minutos foco para uma oportunidade clara para Bryan Ruiz marcar, mas Casillas brilhou entre os postes.

45'. Substituição no Sporting (ao intervalo): Sai Matheus Pereira, entra Alan Ruíz.

Recomeça o jogo no Dragão

21:20. O Porto entrou melhor na partida e inaugurou o marcador justamente ao minuto 7, por intermédio de Soares. O Sporting tentou responder, mas foi o Porto a ampliar a vantagem perto do intervalo pelo inevitável Soares, que foi claramente a grande figura dos primeiros 45 minutos do Clássico.

Intervalo no Dragão. O Porto vence por 2 bolas a 0, com 2 tentos do ex-Guimarães Soares.

44'. Novamente Soares: na grande área o brasileiro cabeceou, mas perante a pressão de Palhinha não conseguiu direcionar bem a bola.

41'. Contra-golpe veloz, com Danilo a encontrar o brasileiro Soares, que na cara de Patrício finalizou com muita classe, fazendo o 2-0 no Dragão.

40'. GOOOOOOOOOOOOLO DO PORTO! (Soares)

39'. Cartão amarelo para Corona.

36'. Contra-ataque veloz de Brahimi, mas Soares não conseguiu finalizar o passe do argelino.

34'. Apesar das tentativas leoninas para criar perigo, a verdade é que o Porto está algo confortável a gerir a magra vantagem, faltando talvez maior apoio a Bas Dost na hora de procurar cruzamentos na grande área.

29'. Cartão amarelo para Marvin. A cartolina amarela resultou na sequência de uma falta imprudente de Marvin sobre Maxi Pereira.

28'. Os leões parecem estar mais pressionastes nos últimos 30 metros, com Gelson e Matheus a apostarem mais na velocidade.

25'. Livre para Alex Telles: na cobrança Rúben Semedo consegue o corte, passa o perigo.

22'. Corona bate e Bas Dost alivia para canto.

22'. Livre para o Porto que poderá levar perigo às redes de Patrício.

21'. Da cobrança do livre nada resultou, mas fica o registo de uma melhoria significativa do Sporting.

20'. Canto para o Sporting.

18'. Livre para os leões: cobra Adrien, e na sequência do lance Matheus esboça uma tentativa tímida de rematar à baliza de Casillas, mas sem direção.

16'. O Sporting está ligeiramente melhor, com algumas trocas de bola de Adrien com Bryan, mas falta a habitual profundidade de Gelson para oferecer imprevisibilidade ao ataque Sportinguista.

14'. Canto para o Sporting: bateu Bryan Ruiz, mas nenhuma das torres leoninas deu sequência ao lance.

12'. O Porto cresceu com o golo e promove trocas de bola rápidas que têm colocado a defesa do Sporting em alvoroço.

7'. Estreia incrível de Soares no dragão, com cabeceamento perfeito a dar sequência a um cruzamento genial do mexicano Corona. O Porto está em vantagem e os adeptos estão em êxtase.

7'. GOOOOOOOOOOOOOLO DO PORTO! (Soares)

6'. Os dragões parecem estar mais subidos no terreno, mas sem criarem ocasiões de golo.

4'. Nos primeiros minutos as equipas recorrem demasiado a faltas escusadas.

3'. Livre para o Porto: Alex bate, mas o esférico não leva a melhor direcção e é pontapé de baliza para o Sporting.

ROLA A BOLA NO DRAGÃO!

20:30. Aproxima-se o apito inicial de Hugo Miguel. O Sporting vai dar o pontapé de saída.

20:20. Os 22 magníficos estão prontos para o grande Clássico. Apesar da chuva, o ambiente está extrordinariamente arrepiante e caloroso!

19:47. O Estratega Jorge Jesus coloca Palhinha a trinco, mas a principal novidade em Porto x Sporting hoje é a presença do jovem talento Matheus Pereira, que irá alternar a posição de segundo avançado com Bryan Ruiz, oferecendo maior imprevisibilidade ao ataque leonino.

19:45. A grande novidade na equipa portista prende-se com a inclusão de Soares na frente juntamente com André Silva. O técnico Nuno Espírito Santo aposta numa táctica muito ofensiva com dois avançados e dois extremos puros como Brahimi e Corona.

Onze oficial do Sporting: Rui Patrício; Schelloto, Rúben Semedo, Coates, Marvin; Palhinha, Adrien; Gelson, Matheus, Bryan Ruiz e Baas Dost.

Onze oficial do Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Óliver, Corona, Brahimi; Soares e André Silva.

Já sabemos os 11 oficiais!

19:30. 11 provável do Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Marvin, Palhinha, Adrien, Gelson, Bruno César, Bryan e Bas Dost.

19:25. O estratéga Jorge Jesus não poderá contar contar com o castigado William, mas Coates regressa após cumprir um jogo de suspensão. De referir que as principais novidades na convocatória dos leões prendem-se com a presença dos recém chegados Daniel Podence e Francisco Geraldes. Haverá surpresas no 11?

19:15. 11 provável do Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex, Danilo, Herrera, Oliver, Corona, Brahimi e André Silva

19:10. O técnico portista encara o encontro praticamente na máxima força, faltando apenas apurar a condição física de Rúben Neves.

19:00. O duelo deste Sábado conta ainda com um confronto particular: André Silva - Bas Dost. O portista soma 12 tentos na Liga, mas o holandês regista já 16 tiros certeiros. Juntos somam 28 golos e no Dragão prometem colocar Patrício e Casillas em sentido.

18:55. Na partida da primeira volta em Alvalade, o Porto entrou muito forte, tendo chegado à vantagem por intermédio do central Felipe. Os leões Slimani e Gelson reagiram e rugiram até ao triunfo de 2-1. 5 meses depois quem serão os protagonistas do clássico?

18:40. O Porto entrará em campo com a confiança redobrada perante a possibilidade de assaltar a liderança, caso some os 3 pontos diante o Sporting.

18:30. O jogo entre azuis e verdes é de importância máxima para o Sporting. A equipa de Jorge Jesus ocupa a terceira posição a 6 pontos do Porto e a 7 do Benfica, pelo que em caso de vitória leonina relançaria as contas do título.

Árbitro Hugo Miguel // Foto: António Cotrim/LUSA

18:15. O empolgante clássico Porto x Sporting contará com o jovem árbitro Hugo Miguel. O juiz luso chega ao Dragão depois de ter apitado um jogo do Porto e 3 do Sporting na presente temporada.

18:00. No Dragão o balanço é favorável à equipa da casa. Em 107 partidas, os dragões festejaram 58 vitórias, contra 19 do Sporting e 30 igualdades.

17:40. O vasto historial de duelos Porto x Sporting entre dragões e leões regista já 224 encontros. A vantagem sorri aos leões, mas por pouco - com 63 empates registados, o Sporting soma 81 vitórias, apenas mais uma que o Porto (80).

Estádio do Dragão // Foto: www.tripadvisor.com.br

17:20. O palco do estrondoso espectáculo é o Estádio do Dragão e terá lotação esgotada, prevendo-se uma atmosfera arrepiante com cerca de 50.000 espectadores.

17:00. A VAVEL Portugal abre as portas do primeiro grande Clássico do Porto x Sporting no futebol luso em 2017. De um lado os dragões do Porto, ansiosos por vencer, e do outro os leões do Sporting, confiantes em relançar a Liga NOS. A partida da jornada 20 joga-se este sábado no Estádio do Dragão a partir das 20h30 e com cobertura total da VAVEL Portugal.