Carrillo : A melhor exibição do peruano pelo Benfica

André Carrillo fez provavelmente a sua melhor exibição com a camisola do Benfica. No jogo contra o Arouca (3-0) foi eleito o melhor em campo na vitória. “Estou super contente. Os meus companheiros fizeram um grande trabalho e ajudaram-me muito. Melhor exibição no Benfica? Sim, penso que fiz um bom jogo. Sei que posso dar mais, sinto-me tranquilo para trabalhar todos os dias. O golo? Foi momento, saiu e foi um golo lindo", disse à BTV.

Também Arnaldo Teixeira, treinador adjunto dos encarnados, que assume a liderança do Benfica enquanto Rui Vitória estiver castigado refere: “No Benfica não olhamos para as exibições de forma individual. Carrillo tem o seu espaço e tempo próprios para evoluir e para entender a nossa forma de jogar. Hoje marcou um golo muito bem conseguido e irá continuar, obviamente, o seu percurso. Há que dar-lhe os parabéns por isso mas a nossa visão é global, o todo é mais importante do que as partes.”

O jogador peruano vinha a ser alvo de algumas criticas pelo seu fraco desempenho em algumas partidas, mas o jogo com a equipa do distrito de Aveiro correu-lhe bem. Fez o seu segundo golo de águia ao peito (o outro tinha sido na deslocação ao campo do Nacional). O extremo peruano André Carrillo foi a grande novidade na equipa titular que apresentou o quarteto defensivo que defrontou o Nacional da Madeira assim como o resto da equipa que venceu os madeirenses por 3-0.

Começou sua carreira futebolística na academia do Esther Grande de Bentín, em 2004, depois assinou um contrato de cinco anos com o Sporting sendo apresentado oficialmente no dia 6 de Maio de 2011. A 2 de fevereiro de 2016 foi comunicado pelo Sporting de que este terá sido formalmente informado de que o Sport Lisboa e Benfica tinha assegurado a sua contratação. Pela principal seleção do Peru jogou 33 vezes marcando por duas vezes. No seu palmarés encontra-se uma Taça de Portugal de 2014-15 e a Supertaça de 2015 pelo Sporting e uma Supertaça referente ao ano de 2016 tudo no Benfica.