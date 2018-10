Arouca : Machado assume comando no adeus de Lito Vidigal

Talvez depois da derrota de ontem frente ao Benfica na Luz as coisas tivessem mudado muito mais rápido. Este Sábado a SAD do Arouca admitiu a contratação de Manuel Machado para o comando técnico da equipa.

O antigo treinador do Nacional que abandonou o posto a meio desta temporada depois de 5 temporadas ao serviço da equipa Madeirense tem agora um novo desafio.

A velha raposa do futebol português vai assumir o comando técnico dos arouquenses este domingo e no próximo fim de semana já estará sentado no banco para jogar frente ao Desportivo de Chaves.

No que à situação da equipa diz respeito, Machado assume o comando logo após a pesada derrota por 3-0 diante do Benfica e encontra o Arouca no 10º posto da tabela com 27 pontos.

Já Lito Vidigal rumou a Israel para o comando técnico do Maccabi Telavive.