Ciclismo : Amaro vence 'em casa'

Amaro Antunes, algarvio que corre pela W52-FC Porto, venceu este domingo a etapa rainha da Volta ao Algarve – a chegada ao Alto do Malhão. O português de 26 anos superiorizou-se a Vicente Garcia de Mateos e a Tiesj Benoot depois de um ataque espetacular que surpreendeu as melhores equipas do mundo. O português concluiu a ‘Algarvia’ no 5º lugar da geral.

Os algarvios foram à estrada e mostraram o seu apoio ao seu conterrâneo, escrevendo o nome de Amaro em toda a ascensão da subida para o Malhão. Amaro Antunes não desiludiu quem saiu à estrada para o apoiar e fez algo que, desde que a ‘Algarvia’ começou a atrair as grandes equipas, se pensava impossível, que era um ciclista português que corre numa equipa portuguesa superiorizar-se às equipas de World Tour. Estamos a falar de equipas como a Sky, que, como é seu apanágio, liderou durante a maior parte da subida para tentar com que o ex-campeão do mundo Michal Kwiatkowski conseguisse assaltar o primeiro de Primoz Roglic da LottoNL-Jumbo. Ou seja, não estamos a falar de umas equipas quaisquer.

Depois de uma muito boa demonstração na Volta à Comunidade Valenciana, onde acompanhou Nairo Quintana numa etapa de alta montanha, Amaro Antunes voltou a mostrar a sua evolução no Algarve. E isso deve-se muito à sua equipa, parece que se encontrou a combinação perfeita para que o português conseguisse dar o salto qualitativo que se esperava, porque o talento via-se que estava lá.

Uma coisa é certa, esta combinação Amaro Antunes/W52-FC Porto tem tudo para dar certo, pois ambas as partes irão ter a oportunidade de tirar grandes proveitos. Agora só o tempo vai mostrar o resto, com resultados como este do Malhão de certeza que vai ter a oportunidade de experimentar voos mais altos.