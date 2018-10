Sporting: Adrien contraiu lesão grave

A meio da segunda parte do Sporting x Rio Ave o médio campeão da Europa queixou-se de uma entrada violenta do adversário tendo obrigado Jorge Jesus a lançar Palhinha no seu lugar. O departamento médico verde e branco avaliou o jogador e anunciou que Adrien estará de fora da equipa num período de 6 a 8 semanas por ter uma lesão que afectou o ligamento interno do joelho.

É um duro golpe para Jesus, mas o próprio anunciou após vencer o Rio Ave que tem soluções no plantel para colmatar a ausência do médio luso. ''O Bryan e o Bruno César podem perfeitamente fazer o lugar do Adrien."

A verdade é que quando Adrien não jogou esta época o Sporting não conseguiu somar qualquer vitória, com a agravante de o clube de Alvalade perder também o seu líder dentro das 4 linhas e um organizador de jogo com aptidões únicas no plantel e no global de todas as equipas do campeonato lusitano.