Perseguição a Bas Dost longe de terminar

À passagem da jornada 22, a luta pela liderança da tabela de melhores marcadores da Liga NOS 2016/17 continua com a chama bem acesa: apesar da vantagem aparentemente confortável de Bas Dost, os nomes que se seguem na lista parecem decididos a dar luta e a vender cara uma vitória do holandês.

Neste sentido, André Silva (com 13 golos), Kostas Mitroglou e Tiquinho Soares (com 11 cada um) afiguram-se como os principais oponentes ao avançado leonino, que conta com um total de 17 tentos marcados ao serviço do emblema de Alvalade.

Recorrendo a dados relativos à liga portuguesa (embora seja importante reconhecer que se tratam, somente, de estatísticas), é possível antever de forma um pouco mais fundamentada o real valor desta ameaça. Ora, se analisarmos a média por jogo, o avançado do Sporting leva uma vantagem clara, com 0,89 golos por jogo - note-se que os valores de André (0,59), Mitroglou (0,61) e Soares (0,58) ficam substancialmente aquém dos do holandês.

Por outro lado, se focarmos a nossa análise no desempenho de cada jogador ao longo da prova, Bas Dost apresenta um máximo de 3 jogos sem marcar e um registo máximo de 5 jogos consecutivos a fazer o gosto ao pé. Quanto aos oponentes, André tem um registo máximo de 3 jogos consecutivos a marcar e de 4 sem o conseguir fazer), enquanto que Mitroglou e Soares registam ambos um máximo de 4 jogos sem marcar.

No entanto, estes dois últimos estão, respetivamente, há 3 e 4 jogos consecutivos a marcar na Liga (se alargássemos o registo de Mitroglou à Champions, ambos teriam 5 golos, nas últimas 4 partidas), o que torna o atual momento de forma destes dois jogadores particularmente interessante - embora estejam, ainda assim, a 6 golos de distância do matador leonino. Para além disso, é importante referir que, até neste aspeto, é visível uma tendência clara de Dost para apresentar os melhores números.

No fundo, estatísticas à parte, é evidente que o avançado do Sporting parte com clara vantagem, mas o momento de forma dos seus oponentes diretos não parece permitir qualquer tipo de descanso à sombra dessa supremacia e, nesse sentido, apenas a eficácia dos principais artilheiros nos próximos 12 jogos poderá ditar o rumo da tabela de goleadores.

Fique connosco nesta luta renhida e acompanhe tudo aqui, em Vavel Portugal.