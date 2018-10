Porto x Juventus: Alex Sandro reencontra dragões

O lateral esquerdo canarinho, Alex Sandro, deu nas vistas no campeonato brasileiro ao serviço do Santos, despertando a cobiça do FC Porto. Os dragões chegaram a acordo com o Santos e contrataram uma das maiores promessas do futebol canarinho, decorria o ano de 2012. Com a camisola azul e branca Alex Sandro alinhou em 137 duelos, tendo somado 3 tentos. Recorde-se que o lateral venceu 2 Campeonatos de Portugal no Porto, e partilhava a defesa com Danilo, outro internacional brasileiro que rumou a outro colosso do futebol europeu, o Real Madrid. As prestações soberbas no Dragão levaram a Juve a investir 26 milhões de euros para garantir Alex Sandro em 2015.

Desde então que o lateral tem vindo a brilhar na Serie A, sendo um titular indiscutível do emblema campeão italiano. Recordar Alex Sandro é recordar um jogador supersónico, que joga preferencialmente com o pé esquerdo, mas que se destaca sobretudo pela aptidão incrível para defender e atacar com muita qualidade ao longo dos 90 minutos com uma resistencia formidável. No futebol italiano apurou ainda mais a sua evolução táctica, sabendo sempre quando subir no terreno sem comprometer defensivamente a sua equipa. É dotado de uma técnica notável, mas segundo a imprensa brasileira existe um outro Alex que irá estar em foco esta quarta-feira na empolgante partida da Champions.

Frente a frente estarão Alex Telles, do lado portista, e Alex Sandro, do lado da Juventus, e ao que parece estarão presentes nas bancadas do Dragão representantes da Selecção brasileira para decidir qual dos dois será o escolhido para fazer companhia a Marcelo na próxima convocatória da canarinha. O Porto x Juventus tem tudo para ser um mega espectáculo: de um lado o Porto de Casillas, Alex Telles e Danilo, e do outro a Juventus de Buffon, Alex Sandro e Higuaín.